Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Liu 9 Şubat 1991 tarihinde Bengbu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Liu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yang Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yang Liu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SD Luneng

1 Ocak 2014 yılında WH Zall

26 Şubat 2015 yılında GZ Renhe

11 Temmuz 2016 yılında Renhe Reserve

1 Şubat 2017 yılında BJ Renhe

27 Şubat 2019 yılında TJ Teda

8 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Yang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Liu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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