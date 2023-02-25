Yang Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Ruan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Ruan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Ruan 13 Aralık 1993 tarihinde Hangzhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阮杨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Ruan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yang Ruan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 17 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Yang Ruan'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Ruan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Ruan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Ruan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Ruan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

1 Ocak 2013 yılında Amora FC

1 Mart 2013 yılında ZJ FC Res.

1 Temmuz 2013 yılında HZ Greentown

10 Temmuz 2015 yılında ZJ FC Res.

1 Mart 2018 yılında HN Billows

17 Haziran 2019 yılında KS FC

Yang Ruan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Ruan şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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