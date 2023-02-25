Yang Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Wang 23 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王瑒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Wang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yang Wang'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Wang şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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