Yang Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Xu 18 Haziran 1987 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Xu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yang Xu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında CQ Lifan

28 Şubat 2018 yılında SZ FC

7 Nisan 2021 yılında ZB Cuju

29 Temmuz 2021 yılında HLJ Ice City

28 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

1 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Yang Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Xu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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