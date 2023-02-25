Yang Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Yang 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨炀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Yang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Yang Yang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında SC Minzu

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Yang Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Yang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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