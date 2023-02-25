Yang Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Yu 6 Ağustos 1989 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 于洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Yu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yang Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yang Yu'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında BJ Guoan

1 Mayıs 2010 yılında DL Aerbin

1 Aralık 2010 yılında BJ Guoan

1 Ocak 2015 yılında GZ R&F

1 Ocak 2017 yılında BJ Guoan

Yang Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Yu şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yang Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2005-2006 Beijing Guoan

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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