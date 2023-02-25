Yang Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Zhang 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Zhang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yang Zhang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yang Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında WH Yangtze U19

1 Eylül 2020 yılında TZ Yuanda Res.

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Yang Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Zhang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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