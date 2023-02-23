Yanga Baliso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanga Baliso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanga Baliso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanga Baliso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanga Baliso 27 Mart 1997 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanga Baliso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBN yapmaktadır. Yanga Baliso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yanga Baliso'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanga Baliso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanga Baliso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanga Baliso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanga Baliso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Orlando P. Res.

4 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Orlando P. Res.

1 Eylül 2019 yılında Pargas IF

7 Şubat 2020 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Yanga Baliso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanga Baliso şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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