Yangel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yangel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yangel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yangel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yangel Herrera 7 Ocak 1998 tarihinde La Guaira, Vargas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Yangel Clemente Herrera Ravelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yangel Herrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PARRI GROUP yapmaktadır. Yangel Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yangel Herrera'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yangel Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YangelHerrera8

http://www.instagram.com/yangelh_8/

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Yangel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yangel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yangel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yangel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Monagas SC

31 Aralık 2015 yılında Atl. Venezuela

1 Şubat 2017 yılında Man. City

9 Şubat 2017 yılında New York City

31 Aralık 2018 yılında Man. City

16 Ocak 2019 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Man. City

26 Temmuz 2019 yılında Granada

30 Haziran 2021 yılında Man. City

31 Ağu 2021 yılında Espanyol

30 Haziran 2022 yılında Man. City

2 Ağu 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Man. City

Yangel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yangel Herrera şuan Girona FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Yangel Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

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