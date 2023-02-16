Yangel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yangel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yangel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yangel Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yangel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yangel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yangel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yangel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yangel Herrera 7 Ocak 1998 tarihinde La Guaira, Vargas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Yangel Clemente Herrera Ravelo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yangel Herrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PARRI GROUP yapmaktadır. Yangel Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yangel Herrera'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yangel Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YangelHerrera8

http://www.instagram.com/yangelh_8/

Yangel Herreraboyu ve yaşı kaç

Yangel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yangel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yangel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yangel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Monagas SC

31 Aralık 2015 yılında Atl. Venezuela

1 Şubat 2017 yılında Man. City

9 Şubat 2017 yılında New York City

31 Aralık 2018 yılında Man. City

16 Ocak 2019 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Man. City

26 Temmuz 2019 yılında Granada

30 Haziran 2021 yılında Man. City

31 Ağu 2021 yılında Espanyol

30 Haziran 2022 yılında Man. City

2 Ağu 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Man. City

Yangel Herrera kimdir

Yangel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yangel Herrera şuan Girona FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Yangel Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yangel Herrera nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koffi Djidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Djidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koffi Djidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Djidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzet Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzet Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları