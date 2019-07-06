Yangın! Alevler her yeri sardı! Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken alevlerin söndürülmesi için helikopter, 7 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor.

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Yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yanıgını Manisa'da çıktı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor. Detaylar geliyor... Etiketler : soma, manisa



