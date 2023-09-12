Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette

Manisa'da Atık Ara Depolama İşletmesinde 9 Eylül'de çıkan yangın sonrası tesisteki bertaraf işlemleri ve gaz ölçümleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette

Manisa'da Atık Ara Depolama İşletmesinde 9 Eylül'de çıkan yangın sonrası tesisteki bertaraf işlemleri ve gaz ölçümleri devam ediyor. Bir yandan yanmış atıkların bertarafı yapılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da olabilecek yangına karşı 24 saat nöbet tutuyor. Dün yapılan son ölçümlerde ise çevreye zarar verebilecek tehlikeli gaz değerine rastlanılmadığı açıklandı.

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesinde bulunan atık ara depolama işletmesinde meydana gelen yangın sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, lisanslı firmalar aracılığı ile tesis içerisinde bulunan yanmış atıkların bertaraf işlemine hızla devam edildiği, tesis dışındaki atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin de Yunusemre Belediyesi ekiplerince ortadan kaldırıldığı vurgulanarak, tesiste olabilecek yangın durumuna karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de 24 saat esasına göre nöbet tuttukları belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "09.09.2023 tarihinde ilimiz Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesinde atık ara depolama işletmesinde meydana gelen yangına ilişkin olarak; yangın sebebiyle işletmede meydana gelen sıvı ve katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliğine ilişkin bertaraf işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda ivedilikle başlatılmış olup, lisanslı firmalar aracılığı ile tesis içerisinde bulunan yanmış atıkların bertaraf işlemine hızla devam edilmektedir. Tesis dışında atıkların oluşturduğu çevre kirliliği de Yunusemre Belediyesi ekiplerince ortadan kaldırılmaktadır. Tesiste olabilecek yangın durumuna karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 24 saat esasına göre nöbet tutulmaktadır. AFAD KBRN ekibi tarafından multirae kimyasal gaz ölçüm cihazlarıyla yangın alanında ilk andan itibaren düzenli olarak ölçümler yapılmakta olup, yangın söndürüldükten sonra çevreye yayılan kimyasal gazların azaldığı ve tehlikesiz seviyelere geldiği gözlemlenmiştir. Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül tarihinde yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Firmaya ceza yağdı

Yangının hemen ardından harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü firmaya 27 milyon TL para cezası kesti. 2022 yılında lisansı iptal edilen tesise daha önce 1 milyon 677 bin, geçtiğimiz temmuz ayında ise 13,5 milyon TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette

Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette

Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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