Yangın çıkan evde mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi zor anlar yaşadı!

Pınar Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Atilla ve Güler Adakoğlu çiftine ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Güler Adakoğlu, hastalıktan dolayı yatağa bağlı olan eşi Atilla Güler'i kendi imkanlarıyla daireden çıkaramayınca yardım istedi. Binanın 6'ncı katındaki dairede de 4 çocuk mahsur kaldı. Atilla Adakoğlu ile 4 çocuk olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Adakoğlu ile çocuklara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklar ayakta yapılan tedavinin ardından ailelerine teslim edildi, Adakoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında dışarıda bulunan bir anne, kızının kendisini telefonla arayıp, "Anne boğuluyoruz, bize ne olacak" dediğini anlattı. Çocuklardan biri ise yangın sırasında panikle anahtarı düşürdüğünü, ortamın karanlık olduğunu, daha sonra vatandaşların gelip kendisini ve kardeşini kurtardığını söyledi

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.