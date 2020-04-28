Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu

İZMİT'te, evin bahçesindeki odunluk yanarken, mahalleli paniğe kapıldı. Sokağa dökülen mahalle halkı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, itfaiye ekibinin söndürme çalışmasını izledi.

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'taki evin bahçesinde bulunan odunlukta, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odunluk yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, kısa sürede söndürürken, paniğe kapılan mahalleli de sokağa döküldü. Sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen mahalle halkı, ekiplerin çalışmalarını izledi. Yangın sonrası evin odunluğu, kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA