Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Marcao'ya ilişkin flaş kararKabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...Süper Loto sonuçları 26 Ağustos 2021 Perşembe | 26.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Kambay isminin anlamı nedir, Kambay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Menemenspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İlayda Alişan - Serkay Tütüncü ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neden ayrıldı?Yüzyüze eğitime sayılı günler kaldı,işte o tarih!26 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Meral isminin anlamı nedir, Meral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal alanda yangın meydana geldi,birbirine bitişik olan 6 ev yangında telef oldu.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !

     

Erzurum Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.Birbirine bitişik bir vaziyette olan beş eve sıçrayan yangın kısa sürede evleri telef etti.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !
İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !
Köylülerinde yardımıyla alevler güçlükle söndürüldü. Yangın esnasında bazı aileler eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !
Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığını yangını söndürme çalışmalarını bizzat takip ettiğini dile getirdi.

Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !

  

         

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT