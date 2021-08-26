Yangın çıktı, 6 ev tanınmaz halde !

Erzurum Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi.



Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.Birbirine bitişik bir vaziyette olan beş eve sıçrayan yangın kısa sürede evleri telef etti.



İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Köylülerinde yardımıyla alevler güçlükle söndürüldü. Yangın esnasında bazı aileler eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.



Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığını yangını söndürme çalışmalarını bizzat takip ettiğini dile getirdi.