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  3. Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

Çin'in Hınan eyaletinde bir okulda çıkan yangında aralarında okul çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi feci şekilde can verdi.

Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

Çin'de okul yangını faciası yaşandı. Hınan eyaletine bağlı Şangçiu kentinde bir okulda çıkan yangın 18 kişiye mezar oldu. 

SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Çin'i sarsan yangın ile ilgili açıklama yapan yetkililer  Shangqiu kentinin Cıçıng kasabasındaki bir "dövüş sanatları" okulunda sabah saatlerinde yangın çıktığını bildirdi. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine ilgili birimler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları başlamasına rağmen, 18 kişi için çok geç kalındı. Yangının kısa sürede büyümesi faciayı da beraberinde getirdi. Aralarında okul çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi can verdi. Öte yandan yangından kurtulmayı başaran 16 kişinin yaralandığı ve bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

OKUL YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının söndürülmesinin ardından facianın boyutları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Yangının sebebi henüz tespit edilemezken okul yetkilisi gözaltına alındı. Öte yandan yangın sırasında okulda 7 ila 16 yaşlarında 34 öğrencinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

Yangın değil facia! Okul alevlere teslim oldu, 18 kişi feci şekilde can verdi

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