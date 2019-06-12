Yangın itfaiye vatandaş el birliği ile söndürüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir bahçede çıkıp eve sıçrayan yangın itfaiye ve vatandaşların el birliği ile söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Ekrem Tunç'a ait müstakil evin bahçesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bahçede çıkan yangın kısa sürede büyüdü evin çatısına sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi ve vatandaşlar el birliği ile müdahaleye başlarken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen Karlıova Belediyesi İtfaiyeye ekipleri ile vatandaşlar el birliği ile yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev ve bahçede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA