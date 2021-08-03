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Yangın söndürme helikopteri düştü mü? Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin flaş açıklama

Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiaları üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Yangın söndürme helikopteri düştü mü? Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin flaş açıklama

Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"HABERLER ASILSIZDIR"

Açıklamada Muğla Köyceğiz'de yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan yangın söndürme helikopterinin düştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Vatandaşlardan yalnızca yetkili makamların açıklamalarının dikkate alınması istenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" 

Yangın söndürme helikopteri düştü mü? Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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