Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü Maaşları

Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.29

Meslek Adı :

Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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