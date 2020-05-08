Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yangın tüpü içine gizlenmiş 497 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yangın tüpü içine gizlenmiş 497 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam Efeler ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı.
Bagajda bulunan yangın tüpü, spiral kesme makinesi ile kesildi. Yangın tüpünden poşetlenmiş halde 497 gram metamfetamin çıktı.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü S.A., gözaltına alındı. S.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: DHA
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