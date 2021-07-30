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Yangın söndürmek için gece gündüz uğraşan 3 personel toprakta uyudu | O görüntüler herkesi duygulandırdı

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yangınları söndürmek için herkes seferber olmuştu. Personellerin de gecesini gündüzüne katarak çalışarak yangına müdahale ettiği biliniyordu. Bir vatandaşın çektiği fotoğrafta yorgunluktan toprakta uyuyan personeller mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi

Yangın söndürmek için gece gündüz uğraşan 3 personel toprakta uyudu | O görüntüler herkesi duygulandırdı

Son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlar büyük hasarlara neden oldu. Binlerce hektarlık alanı zarar uğratan yangınları önlemek için ekipler gece-gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Bir vatandaşın çektiği fotoğrafta ise 3 personelin yorgunluktan toprak üzerinde uyuya kaldığı görüldü. Bu görüntüler kahraman personellerin ne denli bir mücadele sergilediğini gösterdi.

Yangın söndürmek için gece gündüz uğraşan 3 personel toprakta uyudu | O görüntüler herkesi duygulandırdı

TOPRAĞIN ÜZERİNDE YATTILAR

Bir vatandaş tarafından çekilmiş fotoğrafta yangını söndürmek için çalışan 3 personelin yorgunluktan toprağın üzerinde yattığı görüldü. Personellerin yangındaki dumanlar nedeniyle ellerinin ve yüzlerinin siyahlaştığı görüldü.

 

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