Yangın söndürmek için gece gündüz uğraşan 3 personel toprakta uyudu | O görüntüler herkesi duygulandırdı

Son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlar büyük hasarlara neden oldu. Binlerce hektarlık alanı zarar uğratan yangınları önlemek için ekipler gece-gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Bir vatandaşın çektiği fotoğrafta ise 3 personelin yorgunluktan toprak üzerinde uyuya kaldığı görüldü. Bu görüntüler kahraman personellerin ne denli bir mücadele sergilediğini gösterdi.

TOPRAĞIN ÜZERİNDE YATTILAR

Bir vatandaş tarafından çekilmiş fotoğrafta yangını söndürmek için çalışan 3 personelin yorgunluktan toprağın üzerinde yattığı görüldü. Personellerin yangındaki dumanlar nedeniyle ellerinin ve yüzlerinin siyahlaştığı görüldü.