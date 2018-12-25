Yangın traktörü küle çevirdi

Edirne'nin Enez ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan garajda yangın meydana geldi. Çıkan yangında 1 traktör küle dönerken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Hasköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan garajda yangın çıktı. Çıkan yangında bir anda büyüyerek garajı tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında garajda bulunan 1 traktör, 1 adet on beygir gücünde çapa motoru, 8 KW jeneratör, motorlu su pompası küle dönerken, 580 litre mazot da yandı.

Yangının garaj içerisinde bulunan akü, batarya ve sentetik boya malzemelerinin olduğu bölgeden çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA