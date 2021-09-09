Yangın uykuda geldi, can havliyle kurtuldu

Bartın’ın Çamlık köyünde yaşayan Rafet Çomak(51)’ın tek katlı evinde yangın çıktı. Yangın esnasında evin diğer odasında uyuyan Çomak, alevlerin şiddetlenmesiyle uyandı ve hızlıca dışarı çıktı. Ateş evi kısa sürede sardı ve küle çevirdi. Çevredekiler yangını itfaiye ve jandarmaya haber verdi.



Bartın belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ve müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Söndürülen evin kullanılamaz durumda olduğu itfaiye ekipleri tarafından bildirildi.



Yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

