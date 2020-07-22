Yangına müdahale edelim derken kendilerini yaktılar!

Muğla'da elektrik hattından çıkan kıvılcımların otluk alanı tutuşturunca bir otelin çevresi yanmaya başladı. Yangına bahçe hortumları ve kovalarla müdahale eden otel personelleri ve yerli turistler, yangını söndürürken yaralandı. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.