Yangına müdahale edelim derken kendilerini yaktılar!
Muğla'da elektrik hattından çıkan kıvılcımların otluk alanı tutuşturunca bir otelin çevresi yanmaya başladı. Yangına bahçe hortumları ve kovalarla müdahale eden otel personelleri ve yerli turistler, yangını söndürürken yaralandı. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çevresinde elektrik hattından çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Olayı gören otel personelleri ve yerli turistler, yangına hortumlar ve kovalarla müdahale etmek isterken yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına almaya başardı. Yangına müdahale eden çoğunluğu otel personeli 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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