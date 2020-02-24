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  3. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde, Yenice'ye bağlı Şenköy köyünde Mustafa Tavukçu'ya ait ahşap evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada, bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA




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