Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu oldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evde çıkan yangından vatandaşlar tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan anne ile 4 çocuğu, taburcu edildi. Yangında evi büyük ölçüde zarar gören Osman Akpınar (38), çocuklarını kurtaran kişileri bulmak için araştırma yaptıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Merkezefendi Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında, tornacı Osman Akpınar (38) ait evde, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan Osman Akpınar'ın eşi Ümmü Akpınar, alevleri fark etti. Ancak balkona giden çocuklarına yangın nedeniyle ulaşamayınca koşarak dışarı çıktı, yardım istedi. Mahalle sakinleri sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yangını bildirdi. Duyarlı vatandaşlar yardıma koştu. Bina önündeki balkonların demir korkuluklara tırmanarak insan zinciri oluşturup, 2'nci kattaki balkona ulaşan vatandaşlar, Ümmü Akpınar'ın çocukları Ecrin (7), Ertuğrul (4), ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) elden ele vererek aşağı indirdi. Dumandan etkilendiği belirlenen Ümmü Akpınar ve 4 çocuğu, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

AİLE, GİZLİ KAHRAMANLARI ARIYOR

Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, tedbir amacıyla geceyi hastanede geçirip, sabah kontrollerin ardından taburcu edildi. Yangında evi büyük ölçüde zarar gören Osman Akpınar, çocuklarını kurtaran kişileri bulmak için araştırma yaptıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Osman Akpınar'ın babası Molla Akpınar (65) ise, torunlarının ve gelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Can kaybı yaşanmadığı için sevinçli olduklarını dile getiren Molla Akpınar, "Sadece gelinimin kollarında küçük yanıklar var. Can kaybı yaşanmadığı için şükrediyoruz. İtfaiye ekiplerine de çok teşekkür ederim. Yangın daha da büyümeden söndürülmüş. Birkaç vatandaş da balkondan tırmanıp çocukları kurtarmış. Kim olduklarını bilmiyoruz. Teşekkür etmek için onları bulmaya çalıştık ancak bulamadık" dedi.

'O İNSANLARIN YARDIMSEVERLİĞİ SAYESİNDE ÇOCUKLAR KURTULDU'

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bozkaş, evden yükselen dumanları gördüklerini, itfaiye haber verdiklerini anlattı. Bozkaş, yangının yaşandığı eve yakın bir noktada çalışan, belediye işçisi sandığı kişilerin dumanı görüp geldiğini, balkona çıkıp çocukları dışarı çıkardıklarını kaydetti. Bozkaş, yardımsever vatandaşlar sayesinde çocukların zarar görmeden kurtarıldığını belirterek, "Balkondan tırmanarak çıktılar. O insanların yardımseverliği sayesinde çocuklar kurtuldu. Gerçekten çok yardımsever insanlarmış. Yoksa herkes girmez o dumanın alevlerin içerisine. Duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA