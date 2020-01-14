Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evde mahsur kalan anne C.B.ve çocukları M.B., A.B. ve O.M.B adlı çocuklar olay yerine gelen itfaiyenin çabaları sonucu yara almadan kurtarıldı. Anne ve çocukları tedbir amaçlı Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA