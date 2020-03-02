Yangında mahsur kalan kadın, vatandaşların açtığı battaniyelerin üzerine atladı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Balkonda mahsur kalan yaşlı bir kadın, vatandaşlar tarafından açılan battaniyelerin üzerine atlayarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Çan Sokak'taki bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, 5. kattaki dairede yaşayan yaşlı bir kadın, kızıyla birlikte binada mahsur kalınca balkona çıktı.

Kadının paniğe kapılarak atlayacağını düşünen çevredeki vatandaşlar, buldukları battaniyeleri açarak beklemeye başladı.

Bir süre sonra 5. kattan aşağıdaki battaniyelerin üzerine atlayan kadın yara almadan kurtuldu.

Dairede mahsur kalan kızının ise yine çevredeki vatandaşların yardımıyla binadan çıkartıldığı öğrenildi.

Hastaneye götürülen yaşlı kadın ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA