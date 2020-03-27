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  3. Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı 

Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı 

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, elektrik panosunda yangın çıkan 4 katlı apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı 

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, elektrik panosunda yangın çıkan 4 katlı apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın elektrik panosu, gece yarısı tutuştu. Apartmanın içerisi dumanla doldu. Binada yaşayanlar dumandan etkilenmemek için balkonlara ve pencerelere çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, mahsur kalan 8 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.

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Kaynak: DHA




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