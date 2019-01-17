Yangında ölen 2 Suriyeli Karşıyaka’da defnedilecek

Ankara Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeliden 2'sinin cenazesi Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden isimleri Muhammed, Juma El, Mahmud Emin olan üç akraba için Türk makamlarından izin çıkarsa cenazeleri Suriye'ye götürülerek defnedilecek. Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha ise yarın cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA