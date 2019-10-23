Yangında ölen 3 yaşındaki Yiğit toprağa verildi

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 katlı evde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yiğit Bulut, toprağa verildi.

Dün, Geyve Kamışlı Mahallesi'nde Ali Kemal Bulut'a ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Minik Yiğit'in cenazesi bugün ikindi namazından sonra Geyve Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bulut'un cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Yiğit'in yakınları gözyaşı döktü.

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Kaynak: DHA