Yangında pencereden atlayan yaşlı adam yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, evinde çıkan yangından kurtulmak için ikinci kattan atlayan 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli köyünde üç katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan Sadık Aytap'ın (87) evinin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına alırken Aytap, kurtulmak için pencereden aşağıya atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aytap'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Aytap'ın cesedi, incelemelerin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA