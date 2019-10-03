Yangından kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdi

Amasya'nın Merzifon ilçe itfaiye ekibi yanmaktan son anda kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdi.

Alınan bilgiye göre, Hırka köyü yolu üzerinde çıkan anız yangınına Merzifon Belediyesi ekipleri müdahale etti. Otların arasında kaplumbağayı gören itfaiye eri, hemen kaplumbağayı kurtararak, eliyle su içirdi. Yanmaktan kurtarılan kaplumbağa yangından kurtarılarak doğada güvenli bir yere bırakıldı.

Kaynak: İHA