Yangından kurtulmak için binadan atlayan yaşlı adam öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki S.A.'nın evinde yangın çıktı. Yaşlı adam yangın kurtulmak için üç katlı binanın ikinci katında bulunan dairesinden aşağı atlayınca yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan daire bulunan 87 yaşındaki S.A. isimli yaşlı vatandaş yanmaktan kurtulmak aşağı atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde S.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA