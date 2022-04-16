Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı görev tanımı nedir, Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı ne iş yapar, Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı Tanımı;

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Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı Maaşları

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.08

Meslek Adı :

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yangınlar sırasında ve yangınlardan sonra eşyaları koruyan ve kurtaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İtfaiye ekibi ile birlikte yangın yerine gelmek ve mümkün olursa alev tehdidi altında bulunan yerlerdeki eşyaları emniyetli bölgelere taşımak,

b) Yanmış binalardaki möble, demirbaş eşya ve diğer maddeleri branda bezi veya diğer malzeme ile örterek ve yangın bölgesindeki suyu dışarı atarak bunların daha fazla hasara uğramasını önlemek ve yangın sahasını emniyet altına almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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