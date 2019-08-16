Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tekke mahallesinde meydana geldi. Selahattin Köse'ye ait evinin bahçesindeki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlıktan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlığa koşan mahalleli söndürme çalışmalarına katılarak seferber oldu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Sedat Terzi (51) ve Erdi Kethuda (26) ise samanlık sahibinin bahçede bulunan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibi tarafından köpek uzaklaştırılırken, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin ve mahallelinin çabasıyla 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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DHA