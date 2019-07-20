Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Hasan Dede Solak (60), zeytinliğinde anız yakarken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale eden Solak, hayatını kaybetti.

Alibeyli Mahallesi'nde, kendine ait zeytinlikteki otları ateşe veren Hasan Dede Solak, alevlerin rüzgarın etkisiyle zeytinliğin yanındaki ormanlık alana sıçraması üzerine müdahalede bulundu. Yangının büyümesini engellemey çalışan Solak, bu sırada alevlerin ortasında kaldı. Solak, hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve orman işletmesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman işletmesi ekiplerince yangın söndürüldükten sonra Solak'ın cesedine ulaşıldı. Solak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA