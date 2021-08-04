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  3. Yangınla mücadele devam ediyor | Milli Savunma Bakanlığı Ören ve Milas'a takviye ekip yolladı

Yangınla mücadele devam ediyor | Milli Savunma Bakanlığı Ören ve Milas'a takviye ekip yolladı

Yurt genelinde orman yangınlarının birçoğu söndürülürken hala devam eden yangınlar için çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise yangınla mücadele için Ören ve Milas'a takviye ekip yollayacağını açıkladı.

Yangınla mücadele devam ediyor | Milli Savunma Bakanlığı Ören ve Milas'a takviye ekip yolladı

Türkiye'nin dört bir yanında yangın söndürme çalışmaları devam ederken ekipler yangınları söndürebilmek için canla başla mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da yangının bir an önce bitmesi için bölgeye takviye ekipler yollama kararı aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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