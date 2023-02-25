Yangyang Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yangyang Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yangyang Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yangyang Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yangyang Jin 3 Şubat 1993 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金洋洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yangyang Jin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yangyang Jin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yangyang Jin'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yangyang Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yangyang Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yangyang Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yangyang Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2013 yılında DL Pro Res.

18 Temmuz 2014 yılında DL Aerbin

8 Ocak 2015 yılında GZ R&F

19 Şubat 2016 yılında HB CFFC

24 Temmuz 2020 yılında HB FC Res.

12 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

13 Temmuz 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

Yangyang Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yangyang Jin şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Yangyang Jin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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