Yani Pehlivanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yani Pehlivanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yani Pehlivanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yani Pehlivanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yani Pehlivanov 14 Temmuz 1988 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Яни Димитров Пехливанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yani Pehlivanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yani Pehlivanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yani Pehlivanov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yani Pehlivanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yani Pehlivanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yani Pehlivanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yani Pehlivanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Burgas

1 Şubat 2015 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Pomorie

1 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2017 yılında Etar

Yani Pehlivanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yani Pehlivanov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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