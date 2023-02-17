Yani Van Den Bossche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yani Van Den Bossche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yani Van Den Bossche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yani Van Den Bossche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yani Van Den Bossche 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yani Van Den Bossche Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Yani Van Den Bossche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yani Van Den Bossche'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yani Van Den Bossche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yani Van Den Bossche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yani Van Den Bossche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yani Van Den Bossche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında KV Kortrijk

17 Ağu 2021 yılında FC Knokke

Yani Van Den Bossche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yani Van Den Bossche şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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