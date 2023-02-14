Yanick Brecher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanick Brecher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanick Brecher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanick Brecher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanick Brecher 25 Mayıs 1993 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanick Brecher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Yanick Brecher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Yanick Brecher'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yanick Brecher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanickbrecher

Yanick Brecher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanick Brecher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yanick Brecher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanick Brecher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2014 yılında FC Wil 1900

1 Nisan 2015 yılında FC Zürich

Yanick Brecher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanick Brecher şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yanick Brecher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Männedorf, FC Zürich

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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