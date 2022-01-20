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Yanık isminin anlamı nedir, Yanık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yanık isminin anlamı; yanmakta olan, yanmış olan olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Yanık isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Yanık isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Yanık isminin anlamı nedir, Yanık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yanık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yanık ismi ne demek, Yanık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yanık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yanık İsminin anlamı nedir? TDK Yanık anlamı:

Yanık isminin anlamı Türk dil kurumunda 9 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Yanmakta olan:
      Binada yanık lamba bırakmayın.

2. sıfat Yanmış olan:
      "Yanık soğan kokulu bir buhar odayı dolduruyordu." - Reşat Enis

3. sıfat Rengi koyulaşmış:
      "Kocaman hasır şapkalarının altında sarı saçları uçan, yanık iki genç kız." - Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Sıkıntı veya hastalıktan iyi gelişmemiş, kavruk:
      Yanık bir çocuk.

5. sıfat Verimsiz, kıraç duruma gelmiş olan.

6. sıfat, mecaz Bıkkın, üzüntülü, dertli.

7. sıfat, mecaz Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili:
      "Aşk söyletir en yanık türküleri / Ay buluta girdiği gecelerde" - Cahit Sıtkı Tarancı

8. isim Yanmış yer, yanmış olan yerde kalan iz:
      Halıdaki yanığı ördürmeli.

9. isim Herhangi bir ısıdan meydana gelen doku bozukluğu.

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Yanık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yanık ismi kuranda geçmemektedir.

Yanık isminin kökeni:

Yanık ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 2 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Yanık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yanık isminin rengi:

Kobalt

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Yanık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yanık isminin Harf Analizi Nedir ?

Yanık ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Yanık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yanık ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

N : 17

I : 11

K : 14

= 71 Yanık İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Yanık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yanık ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yanık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7   A: 1   N: 5   I: 9   K: 2 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Yanık isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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