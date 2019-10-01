Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Türkiye'de sanat ve iş dünyasından 40 erkeğin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için kurduğu "Yanındayız Derneği, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak "KadınErkekEşittirNokta" temalı konferans düzenleyecek.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yapacağı konferansta toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit eğitim imkanlarının sağlanması ve çocuk istismarının önlenmesi yönünde fark yaratan çalışmalara imza atan ve Malavi tarihinin ilk kadın kabile reisi Theresa Kachindamoto da konuşmacı olarak yer alacak.

Nur Ger: Kadın eşitliği için erkekler de mücadele etmeli

Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger konferans ile ilgili şunları söyledi: "Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi birçok alanda karşımıza çıkıyor. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericilerin, yasa koyucuların ağırlıklı erkek olmasından dolayı değişimin erkeklerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Tam eşitliğe ancak, meseleyi yaratan erkekleri de dahil ederek ulaşabiliriz. Bu eşitliği sağlamak sadece kadınların meselesi değildir. Toplumun diğer yarısını oluşturan erkeklerin de meselesi olmalı ve erkekler de kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele etmeli. Biz buna inanıyor ve bu yönde çalışıyoruz. Erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Konferans'ın amacı eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında tam eşitliğin vurgulanması olacak."

Kadının ekonomik, politik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması amacıyla düzenlenen konferans kapsamında gerçekleşecek Berber Dükkânı Sohbeti bölümünde, "Erkek terörüne karşı sıfır tolerans" konusu işlenecek. Konferansın Kadın Dostu Şirketler bölümünde ise Shell yetkilileri "Kadın Enerjisi Projesi"ni, Mey Diageo yetkilileri ise babalık izni uygulamasını anlatacak. (Fotoğraflı)

DHA