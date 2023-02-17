Yanique Edoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanique Edoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanique Edoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanique Edoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanique Edoh 29 Mayıs 1998 tarihinde Neuchatel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Yanique Jospin Edoh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanique Edoh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanique Edoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yanique Edoh'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanique Edoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanique Edoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanique Edoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanique Edoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Neuchâtel Xamax

29 Şubat 2016 yılında FC Dietikon

30 Haziran 2016 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Portalban

1 Ocak 2018 yılında Chaux-de-Fonds

27 Eylül 2019 yılında Stade-Payerne

1 Eylül 2020 yılında FC Bulle

Yanique Edoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanique Edoh şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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