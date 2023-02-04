Yanis Begraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Begraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Begraoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Begraoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Begraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Begraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yanis Begraoui

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Begraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Begraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Begraoui 4 Temmuz 2001 tarihinde Étampes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı يانيس بكراوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Begraoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Yanis Begraoui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yanis Begraoui'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Begraoui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BegraouiYanis

http://www.instagram.com/yanis.begraoui/

Yanis Begraouiboyu ve yaşı kaç

Yanis Begraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Begraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yanis Begraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Begraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre U19

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre

6 Ağu 2021 yılında Toulouse

29 Ocak 2023 yılında Pau FC

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Yanis Begraoui kimdir

Yanis Begraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Begraoui şuan Pau FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Étampes (2007-2014), Brétigny FCS (2014-2017), AJ Auxerre (2017-2018)

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Yanis Begraoui nereli

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