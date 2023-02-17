Yanis Castagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Castagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Castagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Castagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Castagne 4 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Castagne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Castagne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Castagne'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Castagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Castagne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Castagne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Castagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2018 yılında FC Martigues

28 Ocak 2020 yılında Águilas FC

6 Ocak 2021 yılında CD Castellón B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında RE Virton

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Yanis Castagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Castagne şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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