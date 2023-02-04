Yanis Chahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Chahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Chahid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Chahid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Chahid 18 Eylül 2004 tarihinde Dole şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Chahid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Yanis Chahid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Chahid'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yanis Chahid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yansko_6

Yanis Chahid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Chahid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Chahid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Chahid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Yanis Chahid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Chahid şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASJ Dolois (2010-2012), PS Dole Crissey (2012-2013), ASJ Dolois (2013-2017), FCO Dijon (2017-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.