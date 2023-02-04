Yanis Cimignani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Cimignani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Cimignani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Cimignani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Cimignani 22 Ocak 2002 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa,Burkina Faso uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Cimignani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Yanis Cimignani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yanis Cimignani'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Cimignani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yaniscimignani/

Yanis Cimignani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Cimignani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yanis Cimignani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Cimignani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

Yanis Cimignani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Cimignani şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yanis Cimignani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ghisonaccia (2005-2012), SC Bastia (2012-2015), AC Ajaccio (2015-2020)

Fransa U20 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.