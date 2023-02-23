Yanis Cune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Cune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Cune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Cune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Cune 14 Haziran 2005 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Yanis Alexandru Cune şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Cune Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Cune, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Cune'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Cune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Cune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Cune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Cune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Yanis Cune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Cune şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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