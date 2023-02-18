Yanis Henin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Henin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Henin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Henin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Henin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Henin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Henin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Henin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Henin 24 Haziran 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da يانيس هنين şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Henin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Henin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yanis Henin'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Heninboyu ve yaşı kaç

Yanis Henin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Henin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Henin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Henin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Monaco B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında Wydad AC

Yanis Henin kimdir

Yanis Henin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Henin şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Yanis Henin nereli

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